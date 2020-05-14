Twitter'da nasıl Trend Topic olunur

Twitter'da nasıl Trend Topic (TT) olabileceğinizi ve bunun size ne gibi bir fayda sağlayabileceğini detaylarıyla anlattık.

Temmuz 2006 tarihinde şu anki CEO Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kullanıma açılan mikro blog sitesi Twitter, Alexa verilerine göre son üç ayda dünya genelinde en çok ziyaret edilen 47. web sitesi konumunda.

Twitter'ın, web ziyaretçileri kadar mobil uygulama kullanıcıları da bulunuyor. Bu nedenle; 2020 itibarıyla 340 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan platform, en çok tercih edilen sosyal medya sitelerinin başında geliyor.





TWITTER TREND TOPIC (TT) NEDİR

Twitter’da en çok kullanılan anahtar kelimeler ve hashtag’ler sonucunda oluşturulan listeye Trend Topic listesi deniyor ve bu liste, milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor.

Trend Topic listesine bakarak, o an hangi ülkede neyin daha popüler olduğu ve konuşulduğu görülebiliyor.





TREND TOPIC NASIL OLUNUR

Trend Topic listesine girebilmek, aslında sanıldığı kadar basit bir işlem değil. Bunu yapabilmek için binlerce aynı anahtar kelimenin veya hashtag'in paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle TT listesine sokmak istediğiniz konunun oldukça popüler olması ve diğer kullanıcılar tarafından etkileşim alması gerekiyor.

Aslına bakacak olursak, Twitter'ın TT algoritması o kadar da güçlü değil. Yani biraz uğraşarak ve para harcayarak istediğiniz anahtar kelimeleri listeye sokabilirsiniz.

Bunu yapabilmek için, bazı fenomen hesaplarla para karşılığında anlaşabilir veya bot hesaplara paylaşımlar yaptırabilirsiniz.

Yüksek takipçili ve etkileşimi fazla olan hesaplar, sizin başlatmış olduğunuz hashtag veya anahtar kelimeyi paylaştığında, takipçileri de bu kervana katılacak ve bu sayede Trend Topic listesine daha hızlı bir şekilde girebileceksiniz.

SPONSORLU TREND TOPIC OLMAK

Twitter, ayrıca belirli bir ücret karşılığında Trend Topic listesinin en üstünde yer almanızı da sağlıyor. Üstelik bu seçenek, sizi gün boyu en üst sırada sabit bir şekilde kalmanızı sağlayarak, aldığınız etkileşim miktarını da bir hayli artırıyor.

Sponsorlu Trend Topic seçeneği, günümüzde kullanıcılar tarafından pek de tercih edilmiyor. Çünkü bu şekilde TT olmanın maliyeti 10 bin doların üzerine çıkabiliyor. Bu nedenle bu seçeneği genellikle büyük kurum ve kuruluşlar kullanıyor.

TWITTER'DA TT OLMANIN FAYDALARI

Dünyada 340 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter, ülkemizde ise 11.8 milyon kullanıcıya sahip. Türkiye; bu rakamla dünyada 6, Avrupa'da ise ikinci ülke konumunda.

Twitter'ın hem dünyada hem de ülkemizde bu kadar popüler olma, günlük kullanıcılardan çeşitli kurumlara kadar herkesin dikkatini çekiyor. Peki TT listesine girmek ne gibi avantaj sağlıyor? Gelin şimdi bu sorunun cevabını maddeler halinde sıralayalım.

Trend Topic listesine girdiğinizde, milyonlarca kullanıcıyla etkileşim kurma şansı doğuyor.

Büyük şirketler, kendi markalarını TT listesine sokarak, hem marka bilinirliğini artırıyor hem de daha fazla müşteri kazanıyor.

Sponsorlu TT hizmetiyle gün boyu listenin ilk sırasında kalan şirketler, belki de televizyon reklamlarından alamadığı etkileşimi Twitter sayesinde alabiliyor.

Bireysel kullanıcılar, seslerini duyurmak için TT listesine girip farkındalık oluşturabiliyor.

Öğretmenler ve sağlık çalışanları gibi birçok meslek grubu, seslerini TT listesinden çeşitli devlet adamlarına duyurabiliyor.

Bütün bunlara ek olarak bazı kötü niyetli kişiler, Twitter'ın TT özelliğini amacı dışında kullanabiliyor. Örneğin birçok yalan haber bu listeye sokularak, insanların yanlış bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Üstelik son yıllarda internet kullanımının daha da artmasıyla bu gibi kişilerin sayısı katlanarak artmaya başladı. Bu nedenle TT listesinde gördüğünüz içeriklere inanmadan önce, biraz araştırma yapmanızda fayda var.

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