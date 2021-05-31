UHT, genellikle uzun ömürlü sütlerde kullanılan bir işleme teknolojisidir. UHT yöntemi, yani Ultra High Temperature ise çok yüksek sıcaklıklarda sütün bekletilmesi anlamına geliyor.

UHT dilimize İngilizceden doğrudan geçmiş bir kısaltmadır. Ultra High Temperature (Ultra Yüksek Isı) anlamındadır.

UHT işlemi sütün raf ömrünü 6-9 ay arasında uzatmaktadır. Böylelikle UHT süt kapalı olduğu sürece buzdolabında saklanma zorunluluğu yoktur.

UHT, teknolojinin gelişmesiyle süt, soya sütü, diğer süt ürünleri, çorbalar, soslar, tatlılar ve bebek mamaları gibi asit içeriği düşük gıdalarda kullanılmaktadır.

UHT SÜT NEDİR

Yüksek ısıl işleme maruz kalarak paketlenen sütler UHT süt olarak isimlendirilmektedir. Bu yöntemle taze süt çok yüksek ısıya maruz bırakıldıktan sonra septik ambalaj ile bir araya getirilir. Önce yüksek ısı ile sterilize edilen süt septik ambalaj ile buluştuğunda UHT süt ismini alır.

Sıcaklığın 150 dereceye vardığı bir ortamda süt 2-4 saniye bekletiliyor. Sütün bu yüksek ısıya maruz bırakılmasındaki amacın, içinde sütün bozulmasına neden olan ve hastalık yapan bileşenleri yok etmek olarak belirtiliyor. Bu işlemden sonra süt kapağı açılmadığı sürece 5-6 aya kadar dayanabilir hale geliyor.

UHT SÜT ZARARLI MI

Açıkta satılan sütlerin içinde ne olduğu ve hangi aşamalarda geçip geçmediği tam olarak bilinmediği için tamamen hijyenik koşullarda üretilen UHT sütlerin sağlık için daha iyi olduğu söylenir.

Fakat bazı görüşlere göre ise UHT tekniğinde yapılan sıcaklık uygulamaları sağlığa yararlı bakterileri de yok etmektedir. Bu da bazı uzmanların uht süt zararları hakkında uyarı yapmasına neden oluyor.

Ayrıca UHT süt paketlenirken oldukça dikkatli olunmalıdır. Doğru ve hijyenik ambalajlanmayan UHT sütler sağlığa tehdit oluşturabilir.