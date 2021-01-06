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    Ültimatom nedir

    Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma şekline ültimatom denilmektedir. Diplomatik ilişkilerde de kullanılır.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 14:52
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    Ültimatom nedir

    Latince "Ultimus" ya da "Ultimatus" (son, nihai) kelimelerinden türeyen, dilimize de Fransızca'dan geçen ültimatom kelimesi, bir tarafın karşısındaki bir ya da daha fazla partiye sunduğu ve sonrasında tartışmaya yer bırakmadığı son teklife, son şansa verilen isimdir.

    Eğer ültimatom verilmiş ise karşı taraf ya da taraflar kendilerinden istenilenleri yapmak durumundadır, aksi halde ültimatom veren taraf güç kullanır ya da başka yollara başvurur.

    Genelde devletler arasında kullanılan ültimatomlar savaştan önceki son adım olarak görülür.

    Ültimatom nedir #1

    ÜLTİMATOM TDK ANLAMI

    TDK'ya göre ültimatom, "Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota" olarak açıklanır.

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