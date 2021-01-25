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    Usturmaça nedir

    Denizciliğin vazgeçilmez kavramlarından biri olan usturmaça, deniz araçlarının rıhtıma yanaşmasında olası çarpmaları önleme maksadıyla kullanılan yastık benzeri malzemedir.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 13:07
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    Usturmaça nedir

    Her alanda olduğu gibi denizcilikte de özgün kavramlar yer alır. Denizcilik adabı, denizciler arasında kullanılan dil ve kelimelerle hayat bulur.

    Denizcilikte önem taşıyan kavramlardan biri olan usturmaça, yıllarını denizlere vermiş insanlar için denizcilik disiplininin başında yer alıyor.

    USTURMAÇA NEDİR?

    Usturmaça da denizcilerin kullandığı kelimelerden biridir.

    Usturmaça; halat, ağaç, lastik ve plastik gibi esnek maddelerden yapılan bir yastıktır.

    Usturmaça nedir #1

    ARAÇLAR İÇİN KORUNMA YÖNTEMİ

    Tekne, gemi, yat gibi büyük ve küçük deniz araçlarında olması gereken usturmaçalar, her türlü deniz aracı için adeta bir korunma aracı.

    Deniz araçlarının kenarlarına asılan usturmaçalar, rıhtım, iskele gibi bölgelere yanaşma anında olası çarpma ve hasarı önleme konusunda önem taşır.

    Usturmaça nedir #2

    Usturmaça nedir #3

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