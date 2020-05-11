Uzay hızı nedir

Bir yıldızın hareketinin Güneş'e göre hızıdır. Öz hareket, uzaklık ve radyal hızdan belirlenir.

Radyal hız olarak bilinen Güneş'e doğru veya Güneş'ten uzaklaşan yıldız hareketi bileşeni, Doppler etkisinin neden olduğu spektrum kaymasından ölçülebilir.

Enine veya doğrusal hareket, daha uzak nesnelere karşı bir dizi konumsal belirleme yapılarak bulunmalıdır. Bir yıldıza olan mesafe paralaks gibi astrometrik yollarla belirlendikten sonra, uzay hızı hesaplanabilir.

Bu, yıldızın Güneş'e veya yerel dinlenme standardına (LSR) göre gerçek hareketidir. İkincisi, tipik olarak, Güneş'in mevcut konumunda, düşük hız dağılımı olan yakındaki yıldızların ortalama hızında Galaktik Merkez etrafında dairesel bir yörüngeyi takip eden bir pozisyon olarak alınır.

UZAY HIZININ BİLEŞENLERİ

Samanyolu'nun Galaktik Koordinat Sistemi'ndeki uzay hızının bileşenleri genellikle km/s cinsinden verilen U, V ve W olarak adlandırılır. U Galaktik Merkez yönünde pozitif, V galaktik dönüş yönünde pozitif ve W Kuzey Galaktik Kutup yönünde pozitif olarak ölçülür.