Uzun burunlu maymun nedir

Asya'da endemik bir tür olan bu maymun, uzun burnu ile dikkat çeker.

Uzun burunlu maymun, 'Proboscis Maymunu' ya da Latince adı olan 'Nasalis larvatus' olarak da bilinen bir hayvan türüdür.

Bu maymun, Güney-Doğu Asya’daki Borneo Adası'nda bulunan endemik bir türdür.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 'BURUN'

En dikkat çekici fiziksel özellikleri uzun burunlarıdır.

Uzun burunlu maymun, Tibet Makak’ı ve Gri Langur ile birlikte Asya kıtasının en büyük maymunlarındandır.

Erkek türlerinin boyu 66-72 santimetre arasındadır ve ağırlığı 30 kiloya kadar ulaşabilir. Dişi türleri ise en fazla 62 santimetre boy ve 15 kilo ağırlığındadır.

İki cins arasında burun boyu farklılığı da görülür. Erkeklerin burnu 10 santimetre iken, dişilerin burnu eklerden daha kısadır.

Erkek maymunlar, burunlarını dişiyi ilişkiye davet etmede kullanırken, aynı zamanda iletişim kurma ve çevredeki tehlikelere karşı uyarı için de kullanabilir.

Tehlike anında ise burunları kan dolmaya başlar ve normalin üzerinde boğuk bir ses çıkarırlar.

HABİTAT

Bu tür ayrıca Burnei, Endonezya ve Malezyada da bulunabilirkeni genellikle sahil ve nehir kenarlarında yaşar.

Bataklık ormanları, kauçuk ormanları, kalker tepe ormanlar, tropikal ormanlar ve sarp kayalıklarda da bulunabilir.

Suya oldukça yakın yaşamayı tercih eden bu maymun, aynı zamanda iyi de bir yüzücüdür. Su altında yaklaşık 20 metre kadar yüzebilmektedir.