Vade nedir

İktisadi bir terim olan vade, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre anlamına gelir.

Vade, borçlunun ödemeyi belirli bir süre sonra yerine getireceği durumlarda yararlanacağı, sözleşmeyle veya kanunen belirlenmiş süredir.

Vade taraflarca belirlenebileceği gibi, hukuki işlemin özelliklerinden ve niteliğinden de çıkarılabilir.

Vade kavramı finansal olarak ise bir borcun ödenmesi veya belirli bir miktardaki paranın her ay getireceği faiz anlamında kullanılır. Bankalar tarafından müşterilere özel bir hizmet olarak sunulan vadeli hesap seçeneği ile bankada bulunan paranın üzerine her ay belirli bir oranda para faiz olarak yansıtılır.

VADE FARKI

En yaygın tanımıyla ‘vade farkı’, ticari işlemlerde tarafların sözlü ya da bir sözleşmeye bağlı olarak anlaştıkları vadede Alıcı tarafından gerçekleştirilemeyen ödeme tutarına Satıcı tarafından ilave edilen miktarı ifade etmektedir.

VADELİ VE VADESİZ HESAP

Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

Vadesiz hesap, bağlantılı olduğunuz bankaya yatırdığınız paradan herhangi bir faiz talep edemeyeceğiniz hesaptır. Bankalarda bireysel ve kurumsal vadesiz hesap açılabildiği gibi altın ve döviz cinsinden varlıkların saklanmasına yönelik olarak farklı türlerde vadesiz hesaplar açılabilir.