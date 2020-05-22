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    Valör nedir

    Bankalara yatırılan paralar için alacak faizin, çekilen paralar için ise faizin işlemeye başladığı tarihtir.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 14:59
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    Valör nedir

    Bankacılık sisteminde bulunan vadeli bir mevduat hesabına yatırılan paraya işlenen faizin başlayacağı tarihe valör denir.

    Bankalar tarafından uygulanan bu yöntemde, yatırılan paraya bir gün sonra faiz işlenmeye başlar.

    YATIRILAN VE ÇEKİLEN PARALARDA VALÖR

    Valör, yatırılan paralar için paranın bankaca fiilen tahsil edildiği tarihi izleyen ilk iş günüdür.

    Çekilen paralarda ise paranın ödendiği gün olarak kabul edilir.

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