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Valör nedir
Bankalara yatırılan paralar için alacak faizin, çekilen paralar için ise faizin işlemeye başladığı tarihtir.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 14:59
Bankacılık sisteminde bulunan vadeli bir mevduat hesabına yatırılan paraya işlenen faizin başlayacağı tarihe valör denir.
Bankalar tarafından uygulanan bu yöntemde, yatırılan paraya bir gün sonra faiz işlenmeye başlar.
YATIRILAN VE ÇEKİLEN PARALARDA VALÖR
Valör, yatırılan paralar için paranın bankaca fiilen tahsil edildiği tarihi izleyen ilk iş günüdür.
Çekilen paralarda ise paranın ödendiği gün olarak kabul edilir.