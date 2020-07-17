Vanadyum nedir

Sembolü V, atom numarası 23 olan kimyasal bir elementtir.

Vanadyum orta sertlikte, çelik-mavi bir metaldir. Az bilinen bir metal olmasına rağmen, imalatta oldukça değerlidir.

Vanadyum doğada nadiren serbest bir element olarak bulunur; ancak manyetit, vanadinit, karnotit ve patronit dahil yaklaşık 65 farklı mineralde bulunabilir. Ayrıca fosfat kayasında ve bazı ham yağlarda da bulunabilir.

Vanadyum, Dünya çekirdeğinin milyonda 150 parçasını (ppm) oluşturur ve Dünya kabuğunun yüzde 0,019'unu meydana getirir.

Evrendeki kozmik vanadyum miktarı yaklaşık yüzde 0.0001'dir. Vanadyum, Güneş ışınlarında ve bazen diğer yıldızların ışığında spektroskopik olarak tespit edilebilir.

Erime noktası 1910 derece, kaynama noktası ise 3 bin 407 derecedir. En bilinen izotopu V-51'dir.

Kraliyet Kimya Topluluğu'na göre; vanadyum, iki kez keşfedildi. 1801'de Mexico City'deki bir Mineraloji Profesörü Andrés Manuel del Rio, söz konusu elementi vanadit örneğinde keşfetti.

1830'da da İsveçli Kimyager Nils Gabriel Sefstrôm da bir madenden gelen demir örneklerini analiz ederken vanadyum'u yeniden keşfetti.

Element nihayet 1867'de vanadyum triklorürü (VCl3) hidrojen gazı (H2) ile birleştiren İngiliz kimyager Sir Henry Enfield Roscoe tarafından izole edildi.