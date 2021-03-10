Vantrolog (vantrilok) nedir

Elindeki kuklaya dudaklarını kıpırdatmadan ses vererek hikaye anlatıcılığı yapan kişilere vantrilok, ya da vantrolog denir.

Çeşitli öğretim tarzlarıyla birlikte çocuklara eğlenerek anlatım yapılmasını sağlayan çeşitli faaliyetler bulunuyor.

Bu faaliyetlerden biri olan vantrilok, ilgi çeken bir anlatım biçimi olarak göza çarpıyor.

Eline kukla alan, o kuklaya ses, anlam ve hikayeler yükleyerek anlatan kişiye vantrilok denir.

VANTRİLOK NEDİR?

Dudaklarını hareket ettirmeden, kuklaya sesi verdiğini belli etmeden diyaloglar kuran vantrilok, kuklaya hayat verir.

Kuklayı konuşturan vantrilok, aynı zamanda kendi sesiyle ara ara diyaloglara eşlik ederek durumu daha da eğlenceli hale getirir.

Güldürücü veya öğretici etkiye sahip şekilde sürdürülen diyaloglarda vantrilok, bu işi isterse meslek isterse hobi olarak sürdürülebilir. Ancak vantrilok olmak için mutlaka bir yetenek gerekir.

Erzurum'daki kültür, vantrilokla çocuklara aktarılıyor VİDEO

VANTRİLOK OLMANIN ŞARTLARI

Vantrilok olabilmenin ilk şartı, karın kaslarının güçlü olması. Ses egzersizleri yapan bir vantrilok, yeteneğiyle birlikte oldukça başarılı olabilir.

Vantrilok kursları, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyor aynı zamanda internet ortamındaki videolarla da vantrilok becerilerinin geliştirilebilmesi mümkün.