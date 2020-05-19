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    Varis nedir

    Bacaklarda derinin hemen altında şişmiş ve iç içe toplanmış damarlara denir.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2020 - 18:02
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    Varis nedir

    Koyu mavi ve mor renkte olan damarlar, birçok insanda görülebilir.

    Varislerin durumuna göre ağrı durumu hafif ile orta derecede olabilir.

    Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalık, gelişimini tamamlamış kişilerde de yüzde 15 oranında görülebilir.

    Ailede daha önce varis hastalığı bulunan kişiler varsa ortaya çıkması daha yüksektir.

    Hormonal değişimler de varis oluşumuna neden olabilir.

    Hamilelikte kullanılan doğum kontrol hapları varisin oluşmasına sebep olabilir.

    Hareket eksikliği bulunan, aşırı kilolu veya hamilelerde varis görülebilir.

    BELİRTİLERİ NELER

    Damarların kaşınması

    Bacakların şişmesi

    Alt bacaklarda yanma ve zonklama

    Bacak ağrısı

    Derinin renk değiştirmesi

    Ayak bileğine yakın iltihaplanma oluşması

    Üç çeşit varis vardır:

    Kılcal damar varisleri

    Retiküler varisler

    Büyük toplardamar varisleri

    İlk bakışta görüntü açısından rahatsızlık veren varisler, ilerlemesi durumunda akciğere pıhtı atmaya kadar neden olabilir.

    TEDAVİ SÜRECİ

    Düzenli egzersizler

    Sigarayı bırakmak

    Fazla kiloların gitmesi için uygun bir diyet

    Yüksek lifli besinler tüketmek varis oluşumunu engelleyebilir.

    Cerrahi operasyon gerekmediği sürece varis çorabı giymek varis tedavisinde kullanılabilir.

    İlerleyen durumlarda ise uzman bir hekime başvurmak ve doğru tedavi süreci geçirmek önemlidir.

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