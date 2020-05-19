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Varis nedir
- Haber Merkezi
- 19.05.2020 - 18:02
Koyu mavi ve mor renkte olan damarlar, birçok insanda görülebilir.
Varislerin durumuna göre ağrı durumu hafif ile orta derecede olabilir.
Kadınlarda daha sık rastlanan bu hastalık, gelişimini tamamlamış kişilerde de yüzde 15 oranında görülebilir.
Ailede daha önce varis hastalığı bulunan kişiler varsa ortaya çıkması daha yüksektir.
Hormonal değişimler de varis oluşumuna neden olabilir.
Hamilelikte kullanılan doğum kontrol hapları varisin oluşmasına sebep olabilir.
Hareket eksikliği bulunan, aşırı kilolu veya hamilelerde varis görülebilir.
BELİRTİLERİ NELER
Damarların kaşınması
Bacakların şişmesi
Alt bacaklarda yanma ve zonklama
Bacak ağrısı
Derinin renk değiştirmesi
Ayak bileğine yakın iltihaplanma oluşması
Üç çeşit varis vardır:
Kılcal damar varisleri
Retiküler varisler
Büyük toplardamar varisleri
İlk bakışta görüntü açısından rahatsızlık veren varisler, ilerlemesi durumunda akciğere pıhtı atmaya kadar neden olabilir.
TEDAVİ SÜRECİ
Düzenli egzersizler
Sigarayı bırakmak
Fazla kiloların gitmesi için uygun bir diyet
Yüksek lifli besinler tüketmek varis oluşumunu engelleyebilir.
Cerrahi operasyon gerekmediği sürece varis çorabı giymek varis tedavisinde kullanılabilir.
İlerleyen durumlarda ise uzman bir hekime başvurmak ve doğru tedavi süreci geçirmek önemlidir.