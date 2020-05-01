Vaşak nedir

Orta büyüklükte etçil bir omurgalı olan vaşak, yabani hayvan türü olarak biliniyor.

Kediye olan benzerliği ile bilinen vaşak, kediden 5-6 kat daha fazla ağır. En az 18 en çok da 25 kilo ağırlığa sahip vaşakların kulakları da daha uzundur.

EVCİLLEŞTİRİLEBİLİR

Kış geldiğinde vaşaklar, ilginç bir hale bürünür. Tüm vücudu kalın bir tüy tabakası ile kaplanan vaşakların bu şekilde karda yürümeleri kolaylaşır.

Görüldükleri ilk anda ürkütücü bir hissiyat verseler de vaşaklar evcilleştirilebilirler. Renkleri kum renginden siyaha yakın koyu kahveye kadar değişebilir.

AVINA HİSSETTİRMEDEN YANAŞIR

Vaşak türleri, engebeli arazilerde hatta genellikle çam ormanlarında yaşarlar ancak açık orman araziler ile coğrafi mekanlar da onlar için rahattır. Öyle ki denizden 3 bin metre yükseklikte yaşayan vaşaklar bile bulunur.

Hızlı, çevik, güçlü ve yırtıcı olan vaşaklar; kar tavşanı, kemiriciler, ördek, yer kuşları, balık, kedi ve geyik gibi hayvanları avlar.

Avına hissettirmeden yanaşan vaşak, genelde gündüz vaktini tercih eder.

ÇİFTLEŞME DÖNEMİ

Çiftleşme döneminde egemenlik alanının dışına çıkan vaşaklar, genellikle ocak sonu ya da mart başını uygun görür ve çiftleşir.

Dişi vaşakların hamileliği yaklaşık 70 gün sürer ve 2 ile 3 yavru doğurur. Dişi vaşaklar 21 aylıkken, erkek vaşaklar ise 33 aylıkken erginleşirler.