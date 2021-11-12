Vazektomi nedir

Dünyada yaygın olarak uygulanan doğum kontrol yöntemlerinden biri olan vazektomi, sperm kanallarının bağlanması işlemine denir. Kadınlarda tüplerin bağlanması yönteminin erkek versiyonudur.

Vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir ve kadınlarda uygulanmamaktadır.

Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle eş değer bir yöntem olan vazektomi, en etkili doğum kontrol yöntemlerinden biridir.

Yaklaşık 15 dakikalık 2-3 mm'lik bir kesiden yapılan nispeten basit bir operasyon olan vazektomide, başarı oranı %100 kabul edilir.

Dünyada, özellikle Çin ve Amerika'da oldukça yaygın olan bu yöntem, ülkemizde henüz yaygınlaşmamıştır.

VAZEKTOMİ NEDİR

Meniye sperm tedarikini kesen bir erkek doğum kontrol yöntemi olan vazektomi işlemi, sperm taşıyan tüplerin kesilip kapatılması ile gerçekleştirilir.

Genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilen işlem sonrasında problem yaşama riski oldukça düşüktür. Vazektomi yaptırmadan önce gelecekte çocuk sahibi olmak istemediğinizden emin olmanız gerekir.

VAZEKTOMİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR

Ortalama 20 dakika kadar süren ve basit bir cerrahi işlem olan vazektomi, lokal anestezi kullanılarak muayenehane koşullarında yapılabilmektedir. Bölge uyuşturulduktan sonra testis kesesi üzerinden cilt altındaki sperm kanalı bulunur ve bir alet yardımıyla sabitlenir.

Sperm kanalının üzerindeki cilt dokusuna 3-5 mm boyunda küçük bir kesi yapılır ve sperm kanalının bir kısmı bu kesiden dışarı çıkarılarak kesilir. Ardından uç kısımlar birbirine bağlanarak kapatılır. İşlemden sonra açılan kesinin dikilmesine gerek kalmaz. Operasyon ortalama 20 dakika kadar sürer.