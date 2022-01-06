Vekalet nedir

Herhangi bir konu hakkında bir kişinin başka bir kişiyi yetkilendirme hakkına 'vekalet' denir.Bu işlem 'vekaletname' isimli yazılı bir belge ile gerçekleştirilir.

Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına iş yapabilmesi için verdiği yetkiye 'vekalet' denilmiştir.

Vekil olarak atanan kişinin yetkileri, vekaletin içeriğine göre değişiklik gösterir.

VEKALETNAME İSİMLİ YAZILI BELGEYLE VERİLİR

Vekalet, vekaletname adı verilen yazılı bir belge ile verilmektedir.

Hukuki açıdan oldukça önemli olan vekaletnamenin verilmesi aşamasında oldukça titiz olunması gerekir.

18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMASI GEREKLİDİR

Vekalet verilecek kişinin 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin yerinde olması şartı vardır.

HANGİ KONULARDA İMZALANIR

Araç satışı işlemleri, tapu devri, veraset ve intikal işlemleri, gayrimenkul alım satımı ve boşanma davaları ile ilgili konularda vekalet vermek mümkündür.

Vekil olarak belirlenen kişi, vekalet verecek kişinin anlaşmada koyduğu bütün koşullara uymak zorundadır.

Ancak vekalet verilen şahıs, söz konusu işi yaparken bir zarara uğrarsa ve kusuru olmadığı ispatlanırsa bütün zarar, vekaleti veren kişi tarafından karşılanır.

Bu nedenle vekalet verirken oldukça dikkatli olunması gerekir.

NOTER HUZURUNDA İMZALANIR

Kişiler istediği herhangi birine bir konuda yetki vererek, kendisi hakkında bazı işlemleri yapabilmesini sağlar.

Türkiye'de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurtdışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname düzenlettirebilirler.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İSE TÜRK KONSOLOSLUKLARINA GİDEBİLİR

Yabancı noterlikler yada noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de Türk Konsoloslukları tarafından yetkili bir makam tarafından düzenlendiğine dair şerh düşülmesi halinde kullanılabilir.