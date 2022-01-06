Euro
15.5632
0.64%
Dolar
13.7305
0.46%
Altın
790.6040
-0.54%
Borsa
2,013.16
0.39%
Bitcoin
601.189
-3.97%
BTXN Coin
32.38
-3.51%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Vekalet nedir

    Herhangi bir konu hakkında bir kişinin başka bir kişiyi yetkilendirme hakkına 'vekalet' denir.Bu işlem 'vekaletname' isimli yazılı bir belge ile gerçekleştirilir.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vekalet nedir

    Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına iş yapabilmesi için verdiği yetkiye 'vekalet' denilmiştir.

    Vekil olarak atanan kişinin yetkileri, vekaletin içeriğine göre değişiklik gösterir.

    VEKALETNAME İSİMLİ YAZILI BELGEYLE VERİLİR

    Vekalet, vekaletname adı verilen yazılı bir belge ile verilmektedir.

    Hukuki açıdan oldukça önemli olan vekaletnamenin verilmesi aşamasında oldukça titiz olunması gerekir.

    18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMASI GEREKLİDİR

    Vekalet verilecek kişinin 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin yerinde olması şartı vardır.

    Vekalet nedir #1

    HANGİ KONULARDA İMZALANIR

    Araç satışı işlemleri, tapu devri, veraset ve intikal işlemleri, gayrimenkul alım satımı ve boşanma davaları ile ilgili konularda vekalet vermek mümkündür.

    Vekil olarak belirlenen kişi, vekalet verecek kişinin anlaşmada koyduğu bütün koşullara uymak zorundadır.

    Ancak vekalet verilen şahıs, söz konusu işi yaparken bir zarara uğrarsa ve kusuru olmadığı ispatlanırsa bütün zarar, vekaleti veren kişi tarafından karşılanır.

    Bu nedenle vekalet verirken oldukça dikkatli olunması gerekir.

    NOTER HUZURUNDA İMZALANIR

    Kişiler istediği herhangi birine bir konuda yetki vererek, kendisi hakkında bazı işlemleri yapabilmesini sağlar.

    Türkiye'de yaşayanlar herhangi bir Noterlikten, yurtdışında yaşayanlar ise en yakın Türk Konsolosluklarından vekaletname düzenlettirebilirler.

    YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İSE TÜRK KONSOLOSLUKLARINA GİDEBİLİR

    Yabancı noterlikler yada noter yerine geçen makamlar tarafından düzenlenen vekaletnameler de Türk Konsoloslukları tarafından yetkili bir makam tarafından düzenlendiğine dair  şerh düşülmesi  halinde kullanılabilir.

    Vekalet nedir #2


    Görüş Bildir