Vermikülit nedir

Vermikülit, Türkiye’de bol rezerve sahip, düşük maliyetli, absorban özelliğe sahip, çevre dostu, hafif ve kullanım alanı geniş bir mineraldir.

Vermikülit, tarımdan inşaat sektörüne birçok alanda kullanım imkânına sahip doğal bir mineraldir.

Yapısında bitkilerin besin ihtiyacını karşılayacak ölçüde element barındırır. Bu nedenle tarım ve diğer bahçecilik işlemlerinde besin takviyesi amacıyla da kullanılmaktadır.

VERMİKÜLİTİN FAYDALARI

Vermikülitin yüksek su tutucu özelliği sayesinde bitkilerin toprağına karıştırılarak yahut toprak üzerine serilerek kullanımı, bitki sulama işlemindeki aralıkları uzatarak su tasarrufu sağlar.

Hali hazırda doğada bulunan vermikülit mineralinin hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmaması ve böylelikle doğal olması, özellikle organik tarım gibi girişimlerde doğallığın korunmasını sağlamaktadır.

Vermikülit, bitkilerin köklendirme ve büyüme hızına olumlu etki sağlaması nedeniyle kimyasal gübrelere doğal bir alternatif olmaktadır.

VERMİKÜLİT KULLANIM ALANLARI

Vermikülit, kök çelikleme işleminde direkt köklerin olduğu alana dökülerek köklenme işleminin süresini kısaltmaktadır.

Vermikülit; kurak, ağır veya yapışkan özelliğe sahip kumlu/kumsuz topraklara karıştırılarak hava kanalları oluşturulmasını ve böylelikle bitkinin nefes almasını sağlamaktadır.

Vermikülit, çimlendirme işleminde toprağa karıştırılarak çimlenen tohum sayısını arttırmakta ve çimlenme süresini kısaltmaktadır.

Vermikülit, steril olduğu için küflenme ve bozulma gibi durumları ortadan kaldırmaktadır.

Özellikle ev bitkilerinde nem dengesini sağlamak için Vermikülit oldukça avantajlıdır.

Yaz ve kış aylarında bitkilerin sıcaklık dengesi, toprak üzerine Vermikülit serilerek sağlanabilmektedir.

Vermikülit, bitki nakli işlemlerinde bitkinin köklerinin kurumasını ve rüzgârdan, güneşten olumsuz etkilenmesini önlemektedir.

Vermikülit, aynı zamanda çiçek aranjmanlarında da (teraryum vb.) kullanılmaktadır.

Vermikülit yapısı itibariyle hafif olması, tavana asılan saksı bitkilerinde avantaj sağlar. Kullanılacak saksı içerisinde yarım miktar gübreleşmiş toprak ve vermikülit eklenerek ağırlığı büyük oranda azaltılır.

VERMİKÜLİT VE PERLİT

Vermikülit ve perlit birbirinden tamamen farklı iki madde olsa da, bazı ortak yönleri vardır; İkiside:

Topraktan çıkarılmış madenlerdir.

Çıkarıldıktan sonra ısıtma işleminden geçirilir.

Hafiftir.

Sterildir.

Nötr PH değerine sahiptir.

Besin içermezler.

Genç kökler için büyümeyi kolaylaştırır.

Ancak vermikülit özellikle suyu tutma kapasitesi nedeniyle tercih edilirken, perlitin daha çok toprağı havalandırma sağlama kabiliyetinden dolayı tercih edilmektedir.