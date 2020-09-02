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    Villus nedir

    İnce bağırsağın iç yüzeyinde bulunan ince tüy uzantılarına villus denir.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 18:17
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    Villus nedir

    İnce bağırsağın en dışında bağ doku, ortada düz kas doku, en içte silindirik epitel doku bulunur.

    Bu epitel doku, bağırsak boşluğuna doğru kıvrımlar oluşturur. O kıvrımlı yapılar ise villus olarak adlandırılır.

    MİKROVİLLUS

    Villusları oluşturan epitel hücrelerinin yaptığı sitoplazmik (hücre içini dolduran saydam yarı akışkan sıvı) ve daha küçük olan uzantılara ise mikrovillus denir.

    BİR ÇEŞİT TÜY

    İnce bağırsakta bu sayede çok geniş bir emilim yüzeyi oluşur. Villuslarda lenf kılcalları ve kılcal kan damarları vardır. İnce bağırsaklarda yer alan villus adı verilen yapılar, bir çeşit tüydür ve besinlerin emilim ile kana geçmesini sağlar.

    EMİLEREK KANA VERİLİYOR

    Bu uzantılar sayesinde öğütülmüş olarak gelen besinlerin faydalı kısımları emilerek kana verilir. Villus ince bağırsağın iç yüzey alanını genişleterek daha fazla maddenin emilimini mümkün kılmaktadır.

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