Vintage nedir

Son yıllarda moda, dekorasyon, aksesuar ve çeşitli birçok alanda trend haline gelen vintage akımı, nostaljik anlamda belli bir dönemi, tarihi yansıtan herhangi bir şeyi ifade eder.

Vintage, yüksek kaliteye sahip olan, uzun ömürlü ve değerli olan nesneleri tarif edebilmek amacıyla kullanılan bir kelime olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde kullanılan tanımlamasıyla Vintage, eski döneme ait olan eşyaların günümüz fikirleri doğrultusunda nesnelerle harmanlanarak kullanılmasına denilir.

Vintage; 1920 ve 1980’lere kadar olan dönem giysi ve aksesuarlarıdır.

Eskiden üretilen bu eşyaların seri üretim olmadan el işçiliğine dayalı olması kaliteli malzemeler kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle vintage eşyalar çok uzun yıllar boyunca bozulmadan kullanılmaya devam edilebilir.

VİNTAGE DEKORASYON

Vintage kavramı ev dekorasyonlarında da yer alıyor. Özellikle eskitme, ahşap mobilyalar ve radyolar bu dekorların içerisinde çokça bulunuyor.

Ev dekorasyonunda oldukça geniş ürünlere sahip olan vintage oymalı dolaplar, aksesuarlar, müzik kutuları, mutfak eşyaları, biblolar, saatler, eski lamba ve vazolar gibi pek çok üründe kullanılmıştır.

VİNTAGE MODASI

Vintage modası; belli bir döneme ve belli bir tasarımcıya ait olan, üretildiği dönemin belirgin izlerini taşıyan, ikonlaşmış kıyafet ve tasarımlara denir. Aynı zamanda eski, seçkin ve değerli tasarımlar için de “vintage” terimi kullanılır.

Eski dönemlerde üretilen bu parçaların seri üretim olmadığından dolayı çoğunluğu el işçiliği ve yüksek kaliteli malzeme ile üretilmiştir. Bu nedenle vintage parçalar farklı bir öneme ve önceliğe sahiptir. İkinci önemli unsur ise özgün ve eşi benzeri olmayan parçalar olmasıdır.