Virolog nedir

Virologlar, kızamıkçık, herpes, hepatit ve HIV gibi viral enfeksiyonların araştırılmasında uzmanlaşmış sağlık bilimcileridir.

Virologlar, enfeksiyona neden olan virüslerin tanımlanmasına ve karakterizasyonuna odaklanırlar.

Belirli viral hastalıklardan enfeksiyon riski altında olan seçilmiş popülasyonların taranmasına da dahil olabilirler.

Başarılı virologlar, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için diğer sağlık personeli ile işbirliği yapabilirler.

VİROLOGLARIN SORUMLULUKLARI

Numune toplama, virüsleri incelemek için oldukça uzmanlaşmış serolojik ve moleküler teknikler kullanma. Mikroskobik inceleme yoluyla farklı virüsleri ve özelliklerini tanımlama. Viral enfeksiyonun insan ve hayvanların canlı dokuları üzerindeki etkisini inceleyerek virüslerin organik maddeye etkisini gözlemleme. Aşı geliştirmeye yardımcı olma. Araştırma sonuçlarının ilgili taraflara iletilmesi için teknik raporlar yazma ve sunumlar oluşturma.

VİROLOG GEREKSİNİMLERİ

Biyoloji, kimya veya ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olma. Viroloji, moleküler viroloji, viral onkoloji veya immünoloji eğitimi ile Tıp Doktoru yüksek lisans veya doktora derecesi. Büyük hacimli verileri toplama ve analiz etme deneyimi. Detaylara büyük özen gösterme.