Vital bulgu nedir

Tıbbi bir terim olan vital bulgular, hasta kişinin yaşam bulgularını ifade eden fizyolojik değerleri gösterir.

“Vital” kelimesi latince kökenli olup hayati anlamına gelmektedir.

Hastanın vital bulguları diye ifade edilen parametreler vücudun hayati organları olan beyin, kalp ve akciğerler tarafından yönetilen fizyolojik durumu gösteren hayati belirteçlerdir.

Bireyin fizyolojik işlevlerini değerlendirmek için belirli aralıklarla vital bulgularının değerlendirilmesi gerekir.

Özellikle vital bulgular takibin sürekliliği, objektifliği ve kolaylığı nedeniyle sahada 112 tarafından çalışan personeller ve acil servis hekimleri için büyük öneme sahiptir.

VİTAL BULGULAR NELERDİR?

Vital bulgular, şöyle sıralanabilir: