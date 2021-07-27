Vlog nedir

Açılımı "video blog" olan vlog; kişinin yaşadıklarını, düşüncelerini, anılarını veya deneyimlerini yazı ile değil video ile anlatması olarak ifade edilebilir.

Vlog, görselliğin çok fazla ön plana çıktığı modern çağda, dijital platformlarda en çok tercih edilen içerik türü haline gelmiştir.

Vlog çekmek için iyi bir ekipmana sahip olmak son derece önemlidir. Çekim sırasında kullanılan kamera veya fotoğraf makinesinin kalitesi de oldukça önemli bir etkendir.

VLOG NEDİR

Vlog çekimi, kişinin uyandığı andan itibaren yaptığı tüm eylemleri kayıt altına alarak anlatması ve göstermesi işlemidir. Telefon aracılığıyla da vlog çekimi yapılabilmektedir.

Ancak profesyonel bir şekilde vlog çekimi yapmayı düşünen ve bu işten para kazanmayı hedefleyen kişilerin iyi bir kameraya sahip olması gerekmektedir.

Blog yazmak ile benzerlik gösteren vlog, yazarak değil video çekilerek hazırlanmaktadır. Blog yazan kişilere ''blogger'' denirken, vlog çekip paylaşan kişilere ise ''vlogger'' adı verilmektedir.

Sosyal medya platformlarında en fazla tercih edilen içerik türleri arasında yer alan vlog çekimi, insanların hobilerini de bir kazanca dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır.

VLOG KULLANIM AMAÇLARI

YouTube, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında özellikle genç kesimin kendini ifade etme biçimi haline gelen vlog'lar, hedef kitlesi gençlerden oluşan markaların da pazarlama ve tanıtım stratejileri arasında yer almaktadır.

Daha geniş kitlelere ulaşmak ve çok büyük bütçeler ayırmadan hedef kitlesini yakalamak isteyen markalar, vlog içeriklerini tercih ederek hedeflerine ulaşabilmektedir.

Ayrıca dijital çağın popüler yöntemlerinden biri olan vlog paylaşımı, markaların büyümelerinde, varlıklarını ve başarılarını sürdürmelerinde de büyük rol oynamaktadır.

VLOG NASIL ÇEKİLİR

İzlenirlik oranını artırmak için vlog çekmek isteyen bir kişinin, güncel ve orijinal bir konu seçmesi gerekmektedir. Seçilen vlog konusunun, kişinin ilgi alanında yer alması da oldukça önemlidir. Sonuç olarak kişinin ilgisini çekmeyen bir konu hakkında çekilen vlog, yeterli bir başarıya ulaşamayacaktır.

Vlog çekmeyi düşünen bir kişinin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken iki konu vardır. Bunlardan birincisi kişinin seçeceği konunun dikkat çekici ve özgün olması olarak ifade edilirken ikincisi ise vlog çekilecek olan kameranın kalitesi olarak ifade edilmektedir.

Vlogger olmak için düzenli bir şekilde içerik üretmenin de oldukça büyük bir önemi vardır.