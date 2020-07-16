VLT, Türkçe'de çok büyük teleskop anlamına gelmektedir.

Very Large Telescope (VLT), Şili'nin Atacama Çölü'nde yer almaktadır.

Dört teleskop dizisinden oluşan gözlemevleri, çöldeki 2 bin 635 metre yükseliğindeki Cerro Paranal Dağı'nda kuruludur.

VLT, Avrupa yer tabanlı astronomisi için amiral gemisi konumundadır; 8.2 metre çapında ana aynaları olan dört adet teleskop ve dört adet 1.8m çapında hareketli yardımcı teleskoptan oluşan dünyanın en gelişmiş optik aletidir.

Teleskoplar, dev interferometre oluşturmak için birlikte çalışabilir. Böylece astronomlar, tek tek teleskoplara göre 25 kat daha ince ayrıntıları görebilir.

8.2 metre ayna çaplı teleskoplar ayrı ayrı da kullanılabilir. Böyle bir teleskopla, bir saatlik bir pozlamada, 30 kadir parlaklığa kadar sönük gök cisimlerinin görüntüleri elde edilebilir.

Bu, çıplak gözle görülebilecek olandan dört milyar kat daha sönük olan nesneleri görmeye karşılık gelir.