Volatilite nedir

Ekonomi ve finans alanında iş yapanların yakından bildikleri volatilite kavramı, Forex piyasasında bir yatırım aracının fiyatındaki değişim anlamına gelmektedir.

Forex piyasasında bir yatırım aracının fiyatındaki değişim, genellikle finansal aracın belirli bir zaman aralığındaki riskini ölçmektedir. Bir risk ölçüm göstergesi olan volatilite, söz konusu getirilerin olasılık dağılımının standart sapması yada varyansının ölçülmesiyle elde edilmektedir.

Finansal piyasalarda önemli bir yeri olan volatilite, belirsizliğin yükseldiği dönemlerde ön plana çıkmaktadır. Volatilite yerine "dalgalanma derecesi" kavramı da kullanılmaktadır.

VOLATİLİTE TÜRLERİ NELERDİR?

Finansal ürünün risk ölçümü, genellikle belirlenen zaman aralığındaki fiyat değişimlerinin, standart sapma ölçümüyle gerçekleşmektedir. Volatilite, fiyatlardaki değişimin ne kadar yüksek aralıklarla gerçekleştiğini ve finansal ürünün fiyat hareketleri arasındaki farkın büyüklüğünü ölçmektedir. Kısaca, volatilitesi yüksek olan finansal aracın riskinin yüksek, volatilitesi düşük olan finansal aracın ise risk düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Aşağı ya da yukarı, her iki yöne de değişimleri ölçen volatilite, bazen bir sayı bazen ise yüzdelik bir oran olarak ölçülebilmektedir.

Volatilitenin 5 türü vardır:

1 Fiyat dalgalanması: Talep ve arzda güçlü bir dalgalanma olursa meydana gelmektedir.

2. Hisse senetleri: Bazı hisse senetleri doğası gereği değişkendir. Bu hisse senetleri yatırım portföyü için daha risklidir.

3. Tarihsel volatilite: Tarihsel dalgalanma, bir hisse senedinin son 12 aydaki değişiklik miktarını yansıtmaktadır. Hisse senedi, geçen yılın fiyatı daha çeşitli olursa daha değişken ve daha risklidir.

4. Forex piyasaları: Forex, hisse senedi ve emtialar dahil olmak üzere herhangi bir varlık fiyatındaki değişikliklerin hızıdır. Bu dalgalanma, birçok belirsizlikten kaynaklanmaktadır.

5: Zımmi volatilite: Opsiyon tüccarlarının hisse senetlerinin gelecekte sahip olabileceğini düşündükleri oynaklık seviyesini ifade etmektedir.

VOLATİLİTE ENDEKSİ NE DEMEK?

İlk olarak 1993 yılında hesaplanmaya başlanan Volatilite endeksi (VIX), Chicago Borsası'nda işlem gören, piyasalarda korku endeksi olarak adlandırılan ve piyasaların oynaklığını ölçmeyi sağlayan bir endekstir. Piyasaların volatil olduğu durumlarda, volatilite endeksi değer kazanırken, tam tersi bir durumda endeks değer kaybetmektedir. Savaş, hükümet krizi, mali kriz gibi belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda volatilite endeksi yükseliş göstermektedir.

VOLATİLİTE YATIRIMDA NELER SAĞLAR?

Finans piyasalarında yatırım yapmaya hazırlananlar için oldukça önemli olan volatilite kavramı, finans piyasasındaki risk oranının hesaplanarak yatırımcıların yatırım planlamasını doğru yapabilmesinde etkilidir.

Ürün için mevcut risk değerinin hesaplanması sayesinde, yeni yatırımcılar için düşük riskle beraber kazanç sağlayabilme olanağını sunmaktadır. Finans piyasalarındaki mevcut ürünlere yatırım yapmak isteyenler için zaman kazanmada etkilidir. Yatırım hakkında bilgi sahibi olmayanlar için yol gösterici olarak kayıp yaşanmasını engellemektedir.

VOLATİLİTE NASIL HESAPLANIR?

Bir menkul kıymetin volatilitesini belirlemenin en kolay yolu, belirli bir süre boyunca fiyatlarının standart sapmasını hesaplamaktır. Bu hesaplama aşamaları ise şöyledir: