Vortex veya Vorteks, Kuzey Yarım Küre'de saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımı olarak tanımlanmaktadır.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin bir bir düşmesiyle havaların ısınması beklenirken Mart ayı, bayağı çetin geçeceğe benziyor.

Soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini yeniden göstermeye başlarken İstanbul için gelecek hafta başına kadar sürecek bir kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli soğuk hava, yoğun kar yağışı ve poyraz fırtınasının etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlerde bulunan forum sitesi olan Hava Forum ise İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hava Forum, yaptığı paylaşımda ''Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir.'' ifadelerini kullandı.

Akabinde Vortex nedir, ne anlama gelir soruları, İstanbullular tarafından merak konusu oldu.

VORTEX NEDİR

Vortex veya Vorteks, Kuzey Yarım Küre'de saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımı olarak tanımlanmaktadır.

Girdap şeklindeki bu hava akımı, deniz üzerinden hareket ederek bol miktarda yağış toplamaktadır.

Vortex, etkili olduğu bölgelerde kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla bilinmektedir.

Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur. Bu nedenle uçuşlar ve günlük hayat da olumsuz etkilenir.