Wayfair nedir

ABD’de internet üzerinden ev eşyaları satan şirket olan Wayfair, 'insan kaçakçılığı' iddiası ile tüm dünyanın konuştuğu konular arasına girdi.

Wayfair, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), mobilya ve ev eşyaları satan bir e-ticaret şirketidir.

Önceki yıllarda 'CSN Mağazaları' olarak bilinen bu şirketin kuruluş yılı 2002'dir.

Şirketin merkezi ise Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston'dur.

Wayfair'in ABD ile beraber; Kanada, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta da ofisi vardır.

Dijital platformlarında, milyonlarca tedarikçiden yaklaşık 14 milyona yakın ürün yer alıyor.

'WAYFAİR SKANDALI' NEDİR

Bu şirket için ise gündemde oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya konuldu.

'İnsan kaçakçılığı' yaptığı öne sürülen şirket, "Wayfair Skandalı" olarak tüm dünyada ses getirdi ve büyük tepkiler topladı.

Olay, Reddit adlı forumdaki bir kişinin, Wayfair sitesinde satılan ürünlerin astronomik rakamlarda olduğunu ve bu ürünlerin satış isimlerinin kaçırılan çocukların soyisimleriyle aynı olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.

Aynı ürünün başında isim yokken ucuza satıldığı, eğer isim varsa on binlerce dolara satıldığı da görüldü.

Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde bu şirketin ürün satmadığı, insan ticareti yaptığı ve ürün satışının ise buna paravan olduğu iddia ediliyor.

TÜM DÜNYA ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Bu olay üzerine herkesin internette araştırma yapmasıyla ortaya, benzer kayıp çocuk ve satışa sunulmuş olan ürünler çıktı.