Webinar nedir

Webinar; seminer, konferans, toplantı ve bu gibi interaktif gerçekleştirilen; eğitim, tanıtım ve bilgilendirmelerin sanal ortamda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Webinar kelimesi ingilizcede “internet ağı” anlamına gelen “web” kelimesi ile “seminer” anlamına gelen “seminar” kelimesinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır.

Bu durumda en basit haliyle webinar; internet ağı üzerinden gerçekleştirilen seminer olarak tanımlanabilir.

WEBİNAR NEDİR

Webinar, genellikle online konferans yazılımları aracılığıyla çevrimiçi olarak barındırılan video sunumları, atölye çalışmaları veya derslerdir. Bu çevrimiçi etkinlikler genellikle etkileşimli olarak yapılmaktadır.

İnternet üzerinden birçok kullanıcının katılımıyla interaktif ve canlı olarak gerçekleştirilen bu yayınlarla, bilgiye efektif bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve bu yayınların fiziksel ortamdan bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, sistemin en büyük avantajlarıdır.

WEBİNAR ÖZELLİKLERİ

Farklı olarak bulunan web semineri yazılım ve hizmetlerinde temel olarak bulunan özellikler aynıdır.

Bu temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Gerçek zamanlı ses, video ve metin tabanlı iletişim kurma

Slayt gösterilerinin, belgelerin ve ekran içeriğinin kolay sunumu

Tüm derslerin paylaşılması, indirilmesi, kaydedilmesi, daha sonra paylaşılması veya görüntülenmesine olanak tanıma

Anketler, MCQ’lar (çoktan seçmeli sorular), sınavlar ve kısa testlerden oluşması

AVANTAJLARI