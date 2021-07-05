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Webinar nedir
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 15:02
Webinar kelimesi ingilizcede “internet ağı” anlamına gelen “web” kelimesi ile “seminer” anlamına gelen “seminar” kelimesinin bir birleşimi olarak ortaya çıkmıştır.
Bu durumda en basit haliyle webinar; internet ağı üzerinden gerçekleştirilen seminer olarak tanımlanabilir.
WEBİNAR NEDİR
Webinar, genellikle online konferans yazılımları aracılığıyla çevrimiçi olarak barındırılan video sunumları, atölye çalışmaları veya derslerdir. Bu çevrimiçi etkinlikler genellikle etkileşimli olarak yapılmaktadır.
İnternet üzerinden birçok kullanıcının katılımıyla interaktif ve canlı olarak gerçekleştirilen bu yayınlarla, bilgiye efektif bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve bu yayınların fiziksel ortamdan bağımsız olarak gerçekleştirilmesi, sistemin en büyük avantajlarıdır.
WEBİNAR ÖZELLİKLERİ
Farklı olarak bulunan web semineri yazılım ve hizmetlerinde temel olarak bulunan özellikler aynıdır.
Bu temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Gerçek zamanlı ses, video ve metin tabanlı iletişim kurma
- Slayt gösterilerinin, belgelerin ve ekran içeriğinin kolay sunumu
- Tüm derslerin paylaşılması, indirilmesi, kaydedilmesi, daha sonra paylaşılması veya görüntülenmesine olanak tanıma
- Anketler, MCQ’lar (çoktan seçmeli sorular), sınavlar ve kısa testlerden oluşması
AVANTAJLARI
- Oldukça düşük maliyetli web semineri olarak kullanılır.
- Her yaştan olan kişiye hitap ettiği için gayet kullanışlıdır.
- Global çapta erişim sağlanması mümkündür.
- Marka tanıtımı yapmak için destek sağlar.
- Satış hızını arttırabilme imkânı sunar.
- Vakitten tasarruf etme açısından yardımcıdır.