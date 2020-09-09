WhatsApp nedir

WhatsApp, 2009'da piyasaya sürülen bir metin ve sesli mesajlaşma uygulamasıdır.

WhatsApp, kullanıma sunulduğu 2009 yılından beri, özellikleri ve esnekliği sayesinde kısa sürede popüler hale geldi.

Ücretsiz bir hizmet olarak WhatsApp, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda mesajlara ve aramalara izin verir.

Bu uygulamayı çekici kılan şeylerden biri, çeşitli telefon ve bilgisayar işletim sistemlerinde çalışması ve mesajlaşmaya yardımcı olmasıdır.

Uygulama, ayrıca birebir veya grup aramaları yapmak için Wi-Fi ve hücresel verilerden de yararlanabilir.

WHATSAPP'IN ÖZELLİKLERİ

WhatsApp platformdan bağımsızdır. Çağrı alıcınızla aynı marka telefona sahip olmanıza veya belirli bir platformda olmanıza gerek yoktur.

Uygulama iPhone, Android ve Windows telefonları, Mac veya Windows masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarla çalışır.

Diğer herhangi bir SMS mesajlaşma uygulaması gibi, bir kişi veya bir grupla görüşme başlatabilir ve çoklu görüntülü sohbet edebilirsiniz.

iPhone'daki iMessage gibi, WhatsApp da basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

GÜVENLİK

WhatsApp, bir dizi gelişmiş güvenlik özelliğine sahiptir. Apple’ın iMessage ve Signal uygulamaları gibi uçtan uca şifrelemeye sahiptir.

Platformda yer alan tüm mesajlar, yalnızca gönderenin ve alıcının görüntüleyebilmesi için güven altına alınır.