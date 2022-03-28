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    Will Smith'in eşi Jada Smith'in hastalığı: Alopesi nedir

    Halk arasında saçkıran olarak da bilinen alopesi hastalığı, saç ve kılların yamalı bir şekilde dökülmesi hastalığıdır. Otoimmün veya strese bağlı olarak gelişebilir.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:34
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    Will Smith'in eşi Jada Smith'in hastalığı: Alopesi nedir

    Will Smith, King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

    Oscar gecesine ise Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

    Rock, Will Smith'in eşinin hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtması hakkında espri yaptı. Bunun üzerine Will Smith Chris Rock'a tokat attı.

    Will Smith ile 1997 yılında nikah masasına oturan Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz yıl aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlattı.

    "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum." ifadelerini kullanan Smith,  "Alopesi" adlı hastalık yüzünden saçlarını kaybettiğini açıkladı.

    ALOPESİ NEDİR

    Alopesi, saç dökülmesi anlamına gelir. Genellikkle saçkıran olarak bilinir.

    Bir kişide yuvarlak veya oval şekilli, deride değişiklik olmadan saçlı deri, kaş kirpik, sakal, bıyık veya vücut kıllarında yama biçimli kayıp olmasıdır.

    Kafa derisindeki görüntüyü etkilemesiyle, dış görünüş açısından da rahatsız edicidir.

    Genellikle kafa bölgesinde sık görülmesinin sebebi bu bölge vücutta kılın en yoğun olduğu bölgedir. Vücudun bıyık, kaş, sakal gibi diğer kıllı bölgelerinde de görünebilir.

    Will Smith in eşi Jada Smith in hastalığı: Alopesi nedir #1

    ANA SEBEBİ STRES

    Saçkıran, bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olarak tanımlanmaktadır ancak sağlıklı kişilerde de stres sebebiyle bağışıklı sistemini zayıflatan yüksek ateşli rahatsızlıklar sonrası da görülebilir.

    Tedavi sürecinde genellikle kortizon tercih edilir. Krem veya deri altına enjekte yöntemi uygulanır.

    Nedene bağlı olarak hap veya ultraviyole ışın tedavisi de görülebilir.

    Will Smith in eşi Jada Smith in hastalığı: Alopesi nedir #2

    Will Smith in eşi Jada Smith in hastalığı: Alopesi nedir #3


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