Williams sendromu nedir

Williams sendromu, 7 numaralı kromozom çiftinde genetik materyal eksikliği sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Mutluluk hastalığı olarak da bilinir.

Williams sendromu yani mutluluk hastalığı, nadir görülen bir durumdur.

Doğuştan olan bu hastalık, bir çocuğun 7 numaralı kromozom çiftinde meydana gelen materyal eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

GENETİK BİR BULAŞICILIĞI YOKTUR

Genetik bir yapıya sahip olmamakla birlikte, anne ve babadan geçmez.

Belirli fiziksel ayırt edici özelliklerin olduğu Williams sendromunda, ilk belirgin durum bu hastalığa sahip kişilerin yüz hatlarıdır.

Geniş ve açık ağız, dolgun yanaklar, hafif sivrilikte kulaklar, çekik gözler ve diş yapısındaki değişiklikler bu hastalığın fiziksel olarak en belirgin özellikleridir.

Yüzdeki belirgin bu özellikler, küçük yaşlarda tam olarak anlaşılamasa da ileriki dönemlerde kendini belli eder.

Bu hastalığa sahip kişilerin genellikle zeka düzeyi düşük olmakla beraber, dil, müzik ve sosyal kabiliyetleri son derece yüksektir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kalp problemi: Ana arter aortun daralmasından kaynaklı ciddi kalp problemleri yaşayabilirler.

- Geç gelişim gösterme: Boy ve kilo olarak yaşıtlarından daha geç gelişim gösterirler.

- Peri yüzü ifadesi: Bu hastalığa sahip kişilerin 'peri yüzü' olarak tanımlacak şekilde değişik bir yüz ifadeleri vardır.





NEDEN MUTLULUK HASTALIĞI OLARAK DA BİLİNİR?

Williams sendromuna sahip bir kişiyle karşılaştığınızda, sizi şartsız ve koşulsuz sevebilecek bir yetiye ve sıcakkanlılığa sahiptir.

Bunun en büyük nedenlerinden biri de, bu hastalığa sahip kişilerin sürekli gülümseyen bir ifadeye sahip olmasından kaynaklıdır.

Diğer insanlardan farklı olarak bambaşka bir iç dünyaları vardır.

Sevgiyi koşulsuz olarak yaşayan bu kişiler, sevgilerini etraflarındaki insanlarla paylaşmaktan asla çekinmezler.

Yaşayabilecekleri herhangi kötü bir durumda, bu hastalığa sahip olmayan insanlara göre çok daha fazla üzülebilir ve kırılabilirler. İçlerinde yaşayıp dışa vurmaktan asla çekinmedikleri bu sevgi doluluk, bazen onları yaralayabilir.

Hayal kırıklığına uğramadıkları sürece daima mutlu ve güler yüzlü olan bu insanlar, yukarıdaki sebeplerden ötürü 'mutluluk hastalığı' olarak nitelendirilebilen bir sendroma sahiptirler.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kesin bir tedavisi mümkün değildir.

Yalnızca hastalığın yanında getirdiği belirli fiziksel ve biyolojik rahatsızlıklar ilerlemeden önüne geçilebilir.

Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği problemleri yaşayabilecekleri düşünülerek, özel bir eğitim sürecinden geçirilmeleri gerekmektedir. Normal müfredatla eğitilmeleri pek mümkün değildir.

Canlı ve neşeli bir eğitim müfredatıyla öğrenim gördükleri takdirde, çok güzel geri dönüşler alınabilir.