X kuşağı nedir

1965 ve 1979 yılını kapsayan dönemde doğmuş olan nesil X kuşağına aittir. Bu kuşağın en belirleyici özelliği ise teknoloji çağıyla tanışan ilk kuşak olmasıdır.

Yaşanılan dönemlerde; siyasi, sosyal, teknolojik, kültürel, toplumsal ve ekonomik değişimler bireyler üzerinde değişimlere sebep olur.

Böylelikle davranış şekilleri ve alışkanlıklar sayesinde kuşaklar meydana gelir.

En büyük genç nesil olarak tanımlanan kuşak ise X kuşağıdır.

'KAYIP KUŞAK'

X kuşağına, 1965 - 1979 yılları arasında doğan bireyler dahildir. Bu kuşak aynı zamanda 'kayıp kuşak' olarak da bilinir.

Bu kuşaktaki bireyler, teknolojiyi ilk kez deneyimlemede, geliştirilmesini sağlamada ve internet çağının temellerinin atılmasında önemli bir role sahiptir.

Bireyler yeniliklere açık oldukları için değişimleri iyi göğüsleyebilme özelliğine ve adapte olabilme özelliğine sahiptir.

X KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ

İletişime her zaman önem veren bu kuşak, iletişim kurmada da oldukça beceriklidir.

Kriz yönetimi konusunda iyidirler ve arabuluculuk da yaparlar.

'Yaşamak için para kazanma' felsefesine sahiptirler.

İş anlamında sürekli gelişim halindedirler.

Uzun yıllar aynı iş yerinde çalışabilirler.

Bu kuşaktaki kadınlar, iş hayatına ilk kez adım atarak günümüzdeki kadının maddi özgürlüğünü kazanmasını sağlayan ilk nesil olarak bilinir.

Yeniliklere de oldukça açıktırlar.

Bilgiye ve öğrenmeye açlardır bu yüzden kitap okuma oranları da diğer nesillere göre yüksektir.