Y kuşağı nedir

1980 ve 1999 yılını kapsayan dönemde doğmuş olan nesle verilen addır.

1980-1999 yılları arasında dünyaya gelen kişiler bu kuşağa dahil olur.

Bu kuşaktaki bireyler, kuşaklar arasındaki farklılığı en çok hisseden nesil olma özelliğine sahiptir.

Y kuşağı, özgürlüğüne oldukça düşkündür ve bağımsız yaşamayı sever.

Bireylerde örgüt bilinci X kuşağına göre daha az olabilir. Araştırmalar sonucunda çok fazla iş değiştirdikleri de gözlemlenmiştir.

YÖNETİCİ YA DA PATRON OLMA HAYALİ...

Yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak onların en büyük hayalidir.

Aynı zamanda oldukça otoriter ve fazla bireyci de olabilirler.

Kural tanımaz nesil olarak da tanımlanan Y kuşağı, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor.

Y KUŞAĞINDAKİ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Bu kuşakta bulunan bireyler televizyonla büyüdükleri için teknoloji ile olduka içli dışlıdır.

Farkındalığı son derece yüksek bireylerdir.

En önemli özelliklerinden birisi ise sorgulayıcı olmalarıdır. Sebebini öğrenmedikleri işten genellikle kaçınmaya çalışırlar.

Keyfi yönden para harcayan bireyler olma özelliğine de sahiptir.

Yaratıcılık seviyeleri de üst düzeyde olduğu için düşünme ve üretme süreçlerini severler.