Yalıçapkını nedir

Havada asılı kalmasıyla meşhur olan Yalıçapkını, Gökkuzgunları takımına ait bir kuş familyası olarak bilinir.

Bu familyaya ait üyeler, tüm dünyaya yayılmıştır. Afrika'dan Avustralya'ya kadar olan bölgede bulunurlar.

Tek tür “alcedo atthis” Avrupa'da ve kuzey Asya'da görülür. Familyanın kökeninin aslen Asya olduğu sanılıyor.

ORMAN VE SULAK ALANLARDA YAŞIYOR

Başları büyük, boyunları kısa, gagası uzun ve kuvvetli olan Yalıçapkını, orman ve sulak alanlarda yaşar. Böcek, sürüngen ve balıklarla beslenen kuş türünün yuvaları; toprakta dikine, galeriler şeklinde ya da ağaç kovuklarında olur.

SESİNİ DUYURUYOR

Yavrular yumurtadan çıktıklarında çıplaktır, suda yaşayanlar ise aniden suya dalar. Üreme bölgeleri genel olarak tatlısu kenarları olup, kısmen deniz kıyısında da bulunabilirler.

İstanbul Boğazı’nda bile görülen Yalıçapkını; yerli bir kuş türü olmakla birlikte göç yapmazlar. 1.3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahip olan Yalıçapkın, genellikle sesiyle kendini fark ettirir.

HAVADA KALARAK AVINI TESPİT EDİYOR

Havada asılı kalabilen bir kuş türü olduğu için çoğu şarkıya da konu olmuştur. Dimdik tüneme ya da öne doğru eğilme gibi uçuşları olan Yalıçapkını, bu esnada öter.

Avlanma esnasında havada asılı kalarak avını tespit eden Yalıçapkını, dik bir şekilde dalışa geçerek avını yakalar. Avını kolay yutabilmesi için baş tarafında yani kılçıklarının yönünde yutar.