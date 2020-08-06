Yediuyur nedir

Yılın 7 ayı uyuyabilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir türdür.

Yediuyur, cüsse olarak en iri olan fındık faresidir ve yılın 7 ayı uyuyabilme özelliğine sahiptir.

Bu tür; yiyecek, kürk ve ilaç olarak kullanılmak üzere 13. yüzyıldan beri avlanır.

Slovenya köylüleri için protein kaynağı olarak görülen yediuyur, Romalı askerler için özel bir çerez olarak tercih edilir. Bundan dolayı bu türe, yenilebilir fındık faresi de denilir.

YAŞAM ALANLARI

Yediuyur; nemli olan bölgelerde yaşamayı tercih eder.

Bununla beraber; odun döküntüsü bol, yaprakları dökülen geniş yapraklı ormanlar ya da karma ağaçların olduğu ormanlar, meyve bahçelerinin olduğu ovalar ve dağlarda da yaşar.

Ambarlar, tavan araları, mağaralar ve sık orman kenarlarında da yaşayabilir.

BULDUKLARI HER ŞEYİ YİYEBİLİRLER

Yediuyurlar ne bulursa yiyen bir türdür.

Kök, yaprak, tomurcuk, ağaç kabuğu ve bazen böcek, ceviz, fındık, palamut, diğer meyveler, leş, yumurta, küçük kuşlar ve kuş yavruları ile beslenir.

7 YIL YAŞARLAR

50-250 gr ağırlığı olan bu tür yaklaşık 7 yıl yaşar. Büyüklüğü, kulakları ve gözleri ile sincaba benzerken, en önemli farkı ise cüssesinin daha küçük olması ve kuyruğunu düz tutmasıdır.