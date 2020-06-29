Yersinia pestis nedir

Bir gram negatif bakteri türü olan yersinia pestis, veba hastalığının üç türüne de neden olur.

Yersinia pestis, tarih boyunca birçok salgına neden olan bakteridir. Yersinia cinsine mensup bakteriler, sıçan piresi tarafından taşınır.

1894 yılında Pasteur Enstitüsü'nden bakteriyolog Alexandre Yersin tarafından, Hong Kong'daki bir veba epidemisi sırasında keşfedilen bakteri, insanlara da bit aracılığı ile bulaşır.

Bakteri, veba hastalığının üç türü olan bubonik, pnömonik, septisemik gibi enfeksiyonlara neden olur.

FAREDEN İNSANA BİT YOLUYLA BULAŞIYOR

Bit ısırığıyla, hastalık yapmaya yetecek miktarda bakteri geçişi olabilir. İnsanlarda ve özellikle fare ve sincap olmak üzere kemirgenlerde hastalık yapar. Fareden fareye ve fareden insana bit yoluyla, insandan insana ise pirelerle geçer.

AŞISI TERCİH EDİLMİYOR

Hastalık bulaşma riski yüksek yerlerdeki yetişkinler için formaldehitle öldürülmüş bakterileri içeren bir aşı mevcuttur ancak sınırlı etkisi ve ileri derecedeki yangısal yanıtlar sebebiyle tercih edilmez.