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    Yeşil kahve nedir

    Coffea bitkisinden üretilen yeşil kahve, normal kahve gibi kavrulma işleminden geçmeden saf haliyle sunulur. Vücuda detoks etkisi vererek zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 12:02
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    Yeşil kahve nedir

    Kahve birçok insanın hayatında önemli bir yer edindi.

    Dünya genelinde de çok yaygın tüketilen bu içeceğe alternatif olarak yeşil kahve eklendi.

    YEŞİL KAHVE

    Yeşil kahve, 'Coffea' bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına verilen isimdir.

    Hiçbir işlem görmeden saf haliyle sunulmaktadır.

    Özellikle lif ve antioksidan madde bakımından çok zengin bir içecektir.

    Yeşil kahve nedir #1

    YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI

    • Yeşil kahve tüketmek, metabolizmayı hızlandırıyor.
    • Detoks etkisi sunan yeşil kahve, antioksidan yönünden oldukça zengin bir içecek.
    • Vücuttaki toksinler düzenli yeşil kahve tüketimi ile atıldığı söyleniyor.
    • Ödem atıcı bir ürün olan yeşil kahve, vücutta biriken suyu temizlemeye yardım ediyor.
    • Saçların ve cildin daha bakımlı görünmesi sağlanıyor.
    • Konsantrasyon artırıp, enerji seviyesini yükseltme özelliği dikkat çekiyor.
    • Kolesterol, şeker ve tansiyon gibi hastalıkların yatışmasına yardımcı oluyor.

    Yeşil kahve satın alırken, organik sertifikası, kalite belgeleri ve bakanlık onayının bulunmasına dikkat etmeliyiz.

    Yeşil kahve nedir #2

    Yeşil kahve nedir #3


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