Yeşil kahve nedir

Kahve birçok insanın hayatında önemli bir yer edindi.

Dünya genelinde de çok yaygın tüketilen bu içeceğe alternatif olarak yeşil kahve eklendi.

YEŞİL KAHVE

Yeşil kahve, 'Coffea' bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına verilen isimdir.

Hiçbir işlem görmeden saf haliyle sunulmaktadır.

Özellikle lif ve antioksidan madde bakımından çok zengin bir içecektir.

YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI