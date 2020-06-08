Yılancık nedir

Deride kırmızı kabarcıklar şeklinde görülen, iltihap sonucu ortaya çıkan bir hastalık türüdür.

Yılancık hastalığı, kırmızı kabarcıklar şeklinde görülen bir tür deri iltihabıdır.

Bu hastalığa sebep olan mikrop ise Amil adında yuvarlık ve minik bir mikroptur. Bu mikroplar, yaralardan bulaşabilen zararlı bir türdür.

Deri üzerinde yer eden bu mikrop, yanaklardan başlayarak burun deliği, göz altları ve kulak arkası olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine hızla yayılabilir.

BELİRTİLERİ

Bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Fakat en yaygın olarak bilinen belirtiler; ateş, titreme, halsizlik ve ciltte kabartı şeklinde şişkinliklerin oluşmasıdır.

Yılancık görülen bölge zaman zaman su da toplayabilir. Yüz kısmında görüldüğü zaman ise genelde burun ve her iki yanak bölgesinde ortaya çıkar.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Belirtileri yaşadığınız durumda doktora başvurmanız oldukça önemlidir. Bu hastalık, doktor tarafından verilen ilaç ya da merhemler ile tedavi edilebilir.

Sulfamid ve penisilin tedavisi de en bilinen ve en kesin çözümler arasındadır.

KORUNMA YÖNTEMİ

Kişilerin bu hastalığa karşı kendilerini koruyabilmenin en etkin yolu, kişisel temizliğe önem vermeleridir. Vücut temizliğine özen göstermeli, ortak eşya kullanımlarından kaçınılmalıdır.