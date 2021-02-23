Yoksulluk belgesi nedir, kimler alabilir? Yoksulluk belgesi nereden alınır, nasıl alınır?

Koronavirüs salgını sürecinde maddi açıdan sıkıntı yaşayan birçok vatandaş, yoksulluk kağıdı hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Yoksulluk belgesi nedir, nereden alınır?

Sağlığın yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkileyen Koronavirüs salgını sürecinde, maddi açıdan sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik devlet tarafından destek yardımları yapılıyor. Bu yardımları almak için yoksulluk belgesi isteniyor.

Peki, Yoksulluk belgesi nedir, nereden alınır? Yoksulluk belgesi nasıl alınır?

YOKSULLUK BELGESİ NEDİR?

Yoksulluk belgesi, maddi anlamda sorun yaşayan, işi olmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşarın başvurabileceği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından maddi yardım almalarını sağlayacak olan belgedir. Devletten maddi ya da gıda, kırtasiye gibi yardımlar alabilmek için bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır.

YOKSULLUK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Yoksulluk belgesi, maddi durumun iyi olmadığını gösteren bir belgedir. Sosyal vakıflardan yardım almayı sağlar ve kamu kurum ve kuruluşlarda resmi belge niteliği taşır. Eğitim, sağlık, gıda gibi yardımların alınmasını sağlar.

KİMLER YOKSULLUK BELGESİ ALABİLİR?

Maddi durumu kötü olan, hiçbir sigortalı kurumda çalışmayan, sigortası olmayan, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayan kısacası geçim sıkıntısı yaşayan bireyler yoksulluk belgesine başvurabilmektedir. Bu vatandaşların yoksullukları, devletin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilip onaylanmasının ardından kişiye yoksulluk belgesi verilir. Bu belge resmi bir belgedir.

YOKSULLUK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Yoksulluk belgesi, muhtarlıktan alınmakta ve vatandaşın bağlı olduğu yerin muhtarı tarafından imzalanmaktadır.

YOKSULLUK BELGESİ NASIL ALINIR?

Yoksulluk belgesi almak isteyen vatandaşların, ikamet ettikleri mahallenin muhtarlığına gitmesi gerekmektedir. Bu belge, kişinin yoksul olduğu ve maddi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra verilmektedir. Fakat, yoksulluk belgesinin alınabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir: