Z kuşağı nedir

2000 yılından sonra doğmuş milenyum çocukları Z kuşağına ait olurken, bu dönemdeki en belirleyici özellik teknolojidir.

Z kuşağı, milenyum çocukları olarak bilinir.

2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler bu kuşağa dahil edilir.

Teknoloji ile oldukça iç içe olan bu nesil için 'internet kuşağı' adı da kullanılabilir.

TEKNOLOJİ İLE BÜYÜYEN NESİL

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve bunun gibi tüm bu teknolojik cihazlar, bu kuşağı sosyal ve bilimsel açıdan da oldukça etkiler.

Bu bireyler, sosyal platformlar üzerinden kendilerine bir profil oluşturur. Oluşturdukları bu rolü biçerek oynamaya başlar, fikirler üstlenir ve savunurlar.

Bu kuşaktaki bireyler, X ve Y kuşağındaki bireylerle çatışma halinde olabilir.

Bu bireyler şu an hayallerine ve hedeflerine giden yolda ilerledikleri için aile içi iletişim de oldukça önemlidir.

Z KUŞAĞINDAKİ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Milenyum çağı çocukları hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir.

Özgüvenleri oldukça yüksek seviyededir.

Özgürlükçü bir ruhları vardır ve bağımsız olmak isterler.

Ailelerinin izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek isterler.

Teknoloji sayesinde bilgiye çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışıktırlar.

Takım çalışmasına pek yatkın değillerdir.

Yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanı olarak da değerlendirilebilir.