Zahter nedir

Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir baharat olan zahter, dağda yetişen kekik bitkisidir.

Enfeksiyon ve bağışıklık sistemine olan faydaları ile özellikle koronavirüs sürecinde mutfakların vazgeçilmezi olan zahter, kekiğe benzerliğiyle tanınıyor.

Keskin kokusu ve hafif acımsı tadından oldukça farklı lezzetler ortaya çıkıyor. Zahter bitkisi aynı zamanda insan sağlığı için oldukça faydalı içeriğe sahip.

Mide rahatsızlıklarından uyku bozukluğuna kadar çeşitli problemlerin çözümü için uzmanlar tarafından, özellikle mevsim geçişleri dönemlerinde kullanılması öneriliyor.

ZAHTER’İN FAYDALARI NELERDİR?

Baharat şeklinde olan zahter özellikle gribal enfeksiyona karşı vücut direncimizi artırır.

Zahter çayını tükettiğimizde ağzımızda oluşan tükürükler diş çürümesini ve ağız kokusunu önler.

Zahter çayının içinde bulunan A vitamini görme duyumuzu güçlendirir ve göz sağlığımızı korur.

Kuru öksürükleri gideren zahter çayı, solunum yolunu yumuşatır ve daha rahat nefes almanızı sağlar.

Sık sık idrara çıkmanızı sağlayan zahter çayı, idrar yolu enfeksiyonunu kısa sürede temizler. Ayrıca terleme de sağlayarak vücudunuzda yayılmaya çalışan mikropları da dışarı atar.

Kanserli hücrelerin ilerlemesine engel olur ve vücut direncini korur.

Siyah nokta, sivilce ve lekeler için etkili sonuçlar veren çay, hem tüketerek hem de cilde sürerek kullanılabilir.

Zahter çayıyla ayaklarınızı düzenli şekilde yıkarsanız, ayak ve tırnaklardaki zararlı hücreleri temizleyebilirsiniz.

Bağırsakları hareketlendirip metabolizmayı hızlandırır.

Uykuyu düzene sokar.

ZAHTER NASIL TÜKETİLİR?

Zahter hem taze bir bitki hem de kurulmuş olarak tüketilebilir. Taze hali, zahter salatası veya çeşitli ekmeklerin içine konularak da tüketilebilir. Kurutulmuş halini demleyip her derde deva bir zahter çayı yapılabilir. Hatay kahvaltıcılarında mutlaka verilen kahvaltılık zahter şeklinde de tüketilebilir.