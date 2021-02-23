Zakkum nedir

İslam dininde lanetlenmiş bir zehirli ağaç olarak geçen zakkum, Türkçe'ye zehir anlamına gelen "zıkkım" olarak geçmiştir.

Zakkum, ilmi olarak Latince Nerium oleander olan bu bitki Apocynaceae familyasından olan bir çiçekli bitkidir.

Zehirli Bitkiler, sınıfında olan zakkum, haziran ile eylül ayları arasında beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve krem renklerde çiçekler açarak ve 6 metreye kadar uzayabilir.

Zakkum özellikle dere yataklarında ve su kenarlarında yetişir. Susuzluğa en dayanıklı bitkilerdendir ve kışın yapraklarını dökmez.

Ayrıca bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Güzel kokusu ile yaz kış bahçeleri rengarenk süsleyen, çiçekleri olan bir bitkidir.

ZAKKUM KELİME ANLAMI

Arapçada “Şeceretü’z-zakkûm” olarak adlandırılan bu bitki “ez-Zakm”, yemek, içmek, oburca yemek ve yutmak anlamlarına geldiği gibi “Hurma ve kaymaktan yapılan yiyecek, zehirli, tehlikeli yiyecek” manalarına da gelmektedir.

Türkçe'de zehir, acı anlamlarına gelen zıkkım kelimesi şeklinde günlük hayatta kullanılmaktadır.

İSLAM'DA ZAKKUM AĞACI

İslam dinine göre, cehennemde olduğuna inanılan ölümcül, acı meyveli ağaçtır. Zakkum ağacı Kur’an-ı Kerim’de şöyle tarif edilmektedir;

"Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O, cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların, yedikleri bu nesnenin üzerine, kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır.” (Saffat, 62- 67) İki cihan güneşi Efendimiz (sav) zakkum ağacını andığı bir hadis-i şerifte “iman edenler’e şöyle hitap etmektedir: “Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslüman olarak can verin. Zakkum ağacından yeryüzüne bir damla düşürülse dünya halkı acılara gömülürdü; ondan başka yiyeceği olmayanların halini düşünün!” (Müsned, I, 301, 338; İbn Mâce, “Zühd”, 38).