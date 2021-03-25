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Zeplin nedir
- Haber Merkezi
- 25.03.2021 - 16:44
Zeplinler, zeplin babası olarak bilinen Kont Ferdinand von Zeppelin tarafından üretilen sert hava gemileriydi.
Zeplin; içinde hafif gaz bulunan, puro biçiminde olan ve itme gücü ile çalışan bir tür hava aracıdır.
İlk zamanlarda hidrojen gazı ile şişirilen zeplinler, Hindenburg faciası sonrası helyum gazı ile şişirilmeye başlanmıştır.
Güdümlü balonlar olarak tabir edilen zeplinlerin itme gücüyle mesafe kat etmelerini sağlayan motorları ve havadayken yönlenmelerini sağlayan dümenleri vardır.
İLK ZEPLİN
İlk zeplin 128 metre uzunluğunda ve 11 metre çapındaydı. Alüminyumdan oluşan iskeleti, pamuklu bir bezle kaplıydı. İskeletin içinde hidrojen taşıyan gaz baloncukları vardı.
2 Temmuz 1900’de havalandırılan zeplin, 400 metre yükseklikten uçarak 6 kilometrelik bir yolu 17 dakika 30 saniyede aldı.
REKLAM AMAÇLI ZEPLİN
Özellikle Alman Savaş Bakanlığı zeplin üretimini destekledi. I. Dünya Savaşı sırasında Paris ve Londra zeplinlerle bombalandı.
Atlas aşırı uçuşlara başlayan zeplinler, 52.000 kişiyi Atlas Okyanusu'nun iki kıyısı arasında taşıdıktan sonra, yeni yolcu uçaklarının geliştirilmesi ve büyük kazalar nedeniyle 1950’lere gelmeden üretimden kaldırıldı.
Günümüzde zeplinlerin birçoğu reklam panoları olarak, spor etkinliklerinde gösteri amacıyla ve hava fotoğrafçılığında kullanılıyor.