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Zerde nedir
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 14:38
- Güncelleme : 02.02.2022 - 14:42
Rengiyle dikkat çeken zerde tatlısı, Türk mutfağının geleneksel tatlıları arasındadır.
Zerde Farsça sarı şey, sarı renk, safran sözcüğünden geliyor.
Zerdeçal ve safran ile renklendirilen, pirinç, nişasta, su ve şeker ile hazırlanarak muhallebi kıvamına getiriliyor.
Zerde, eski zamanlarda bebeklerin dünyaya gelişini kutlamak amacıyla kalabalık sofralarda sunulan bir tatlı. Ülkemizde ise en çok Gaziantep, Tekirdağ, Balıkesir ve Edirne'de tüketiliyor.
Peki zerde nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte nefis bir tarif..
ZERDE MALZEMELERİ
- Yarım su bardağı pirinç
- 5 su bardağı sıcak su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı gül suyu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 tutam safran
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı
Süslemek için:
- Kuş üzümü
- Antep fıstığı
- Nar
ZERDE TARİFİ
Pirinci haşlayın ve suyunu süzün. Su, zerdeçal ve safranı tencereye alıp 30 dakika bekletin.
Daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakın. Şeker ve pirinci ekleyin. Nişastayı 5-6 yemek kaşığı soğuk su ile karıştırıp zerdeye ekleyin.
Kuş üzümü, vanilya, gül suyu ve dolmalık fıstığı ilave edin ve kaynadıktan sonra kaselere paylaştırın.
Soğuduktan sonra üzerini kuş üzümü, fıstık ve nar ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.