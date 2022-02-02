Zerde nedir

İşkembe çorbası salonlarının vazgeçilmez tatlısı zerde, Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelmiştir.

Rengiyle dikkat çeken zerde tatlısı, Türk mutfağının geleneksel tatlıları arasındadır.

Zerde Farsça sarı şey, sarı renk, safran sözcüğünden geliyor.

Zerdeçal ve safran ile renklendirilen, pirinç, nişasta, su ve şeker ile hazırlanarak muhallebi kıvamına getiriliyor.

Zerde, eski zamanlarda bebeklerin dünyaya gelişini kutlamak amacıyla kalabalık sofralarda sunulan bir tatlı. Ülkemizde ise en çok Gaziantep, Tekirdağ, Balıkesir ve Edirne'de tüketiliyor.

Peki zerde nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte nefis bir tarif..

ZERDE MALZEMELERİ

Yarım su bardağı pirinç

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam safran

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı çam fıstığı

Süslemek için:

Kuş üzümü

Antep fıstığı

Nar

ZERDE TARİFİ

Pirinci haşlayın ve suyunu süzün. Su, zerdeçal ve safranı tencereye alıp 30 dakika bekletin.

Daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakın. Şeker ve pirinci ekleyin. Nişastayı 5-6 yemek kaşığı soğuk su ile karıştırıp zerdeye ekleyin.

Kuş üzümü, vanilya, gül suyu ve dolmalık fıstığı ilave edin ve kaynadıktan sonra kaselere paylaştırın.

Soğuduktan sonra üzerini kuş üzümü, fıstık ve nar ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.



