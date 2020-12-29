Zika virüsü nedir

Zika virüsü, enfekte olmuş sivrisineklerin ısırması ve virüsün bulaştığı insanların birbirine bulaştırması yoluyla yayılmaktadır.

Zika virüsün insanlara başlıca bulaş yolu etkeni taşıyan Aedestürü sivrisinekler aracılığıyladır.

Zika virüsü sivrisineklerden insana bulaşır ve sıtmada olduğu gibi hasta insandan alınan kan sivrisinekler aracılığıyla başka insanlara yayılmaktadır.

Bu ailede Sarı Humma, Batı Nil Ateşi, Deng humması gibi birtakım hastalıklar var ve bunlarda aynı familyanın üyeleridir. Bu hastalıklar birbirlerine benzeyen gribal şikayetlerle seyreden halsizlik, döküntü, ateş ve gribal şikayetler yapabiliyor.

Zika virüsü, özellikle gebe kadınlara bulaşırsa sakat doğumlara neden olmaktadır.

BELİRTİLERİ

Hastalık, kuluçka süresi boyunca virüsü kapan kişilerin yüzde 80’inde herhangi bir belirti göstermemektedir.

Kuluçka süresinin sonunda görülen belirtiler, sıklıkla soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla da karıştırılabilecek nitelikler taşımaktadır.

Gözlerde kızarıklık, yaygın eklem ve kas ağrıları, deride döküntü ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler, Zika virüsünün varlığı hakkında şüphe edilmesini sağlamaktadır.

Nadiren görülen Zika virüsü belirtileri arasında, özellikle el ve ayak gibi küçük eklemlerin bulunduğu yerlerde şişme gibi oluşumlar da yer almaktadır. Gözlerin arkasında ağrı, kusma gibi belirtiler de virüsün varlığına dair işaretler olarak değerlendirilebilir.

BULAŞMA YÖNTEMLERİ VE TEDAVİSİ

Zika virüsü; kan, tükürük, çeşitli vücut sıvıları ve nadiren de olsa cinsel temas yoluyla da bulaşabilmektedir.

Hastalıktan korunmak, bulaşmasını önlemek açısından çok önemlidir. Başta riskli ülkelere seyahat ederken güvenliği sağlayacak uzun kollu giysiler götürmek, bulunduğunuz yerdeki içi su dolu bekleyen kapları boşaltmak ve ayrıca daha çok klimalı ortamlarda bulunmak hastalıktan korunmak için büyük önem taşır.

Sivrisinek ısırmasına karşı koruyucu spreyler, uzun kollu gömlek ve pantolonlar, basit ama etkili korunma yöntemleri arasında yer alır.

Virüsün ortaya çıkardığı hastalığa karşı şimdiye kadar herhangi bir aşı ya da ilaç henüz bulunamamıştır. Sivrisinek ısırmasından korunmak için sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sinek kovucuların kullanması önemlidir.