Zirai don nedir

Sıcaklığın en düşük olduğu saatler sabaha yakın saatler olup genellikle gün doğumundan hemen önce tavan değere ulaşması olayına zirai don denir.

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olan zirai don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır.

Yer yüzeyinin radyasyon ve kondüksiyon ile aşırı soğumasına neden olan olaylar donun oluşması için elverişli temel koşulları sağlarlar.

Özellikle belirli bir yerin soğuk ve kuru bir polar hava kütlesi tarafından doldurulması, havanın açık ve sakin olması, atmosferin su buharı oranının düşük olması, karasal bir sıcaklık rejimi don için elverişli koşulları oluştururlar.

Bu durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai don uyarısı yaparak üreticileri uyarır.

Tarımsal üretiminde meydana gelen zararlar, genellikle bu aralıkta meydana geldiğinden, üreticilerimizin tedbirlerini bu periyot için planlaması, meydana gelebilecek zararı en aza indirecektir.

ZİRAİ DON SINIFLANDIRMASI

Hafif don: 0°C ile -2,2 0°C arası

Orta kuvvetli don: -2,2°C ile -4,4 0°C arası

Kuvvetli don: -4,4 0°C den daha düşük





ZİRAİ DON ZARARI

Zirai don sonucunda bitkideki çiçek veya meyve 0°C nin altına düşen havanın etkisi ile zarar görür.

Don zararı sadece çiçek ve meyvede olduğu gibi genç sürgünlerde de görülmektedir. Sonuç olarak bu durum üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesi demektir.

Tarım ürünlerini don olayından korumak için çok çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Her yörenin iklim durumu yapılan tarımın şekli, yetiştirilen bitkinin özelliği ile ilgili tarım işletmesinin imkanları göz önüne alınarak, bu yöntemlerden en uygun, en pratik ve en ucuz olanı seçilmelidir.