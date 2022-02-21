Zoonotik hastalık nedir

Hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklara zoonotik hastalık denir. Bu hastalıkların insanlara bulaşı, enfekte hayvana doğrudan ve dolaylı temasla olmaktadır.

Zoonotik hastalıklar, hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır.

Koyun, sığır gibi çiftlik hayvanlarından kaynaklanan zoonoz hastalıkların yanında kedi, köpek tavuk, kuş vb. kanatlı hayvanlar, maymun, fare vb. yabani memeliler ve tavşanlar gibi pek çok hayvan türüne ait zoonotik hastalık, insanlara bulaşarak ciddi sorunlara neden olmaktadır.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIK

Zoonoz karakterli hastalıklardan bazıları tedavi edilebilir olmasına rağmen bazıları ise sadece koruyucu aşılamalar ile önlenebilen hastalıklardır ve insanlar içinde ciddi tehlike yaratabilmektedir.

Tüm dünyada hem insan hem de hayvan sağlığı için büyük önem taşıyan brusella ve kuduz buna en iyi örnektir.

Zoonotik hastalıkların bulaşması hastalığın etkenine bağlı olarak farklı yollarla olmaktadır.

NASIL KORUNABİLİRİZ

Zoonotik hastalıklardan korunmak için kurban satış yerlerinin, kurbanlık naklinin, kesim yerlerinin, etin işlenmesi aşamalarının gerekli hijyen, güvenlik ve asgari teknik şartları taşıması gerekir.

Zoonotik hastalıklar, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına, kanına veya diğer çıkartılarına dokunma sonucu, deri, kürk veya deriden yapılan eşyalarla temas, hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi havyanlar aracılığıyla insanlara bulaşabilir.

NEDEN ÖNEMLİDİR