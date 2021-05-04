- Haberler
- İpucu Haberleri
- Züccaciye nedir
Züccaciye nedir
Cam porselen ve benzeri maddelerden yapılmış olan eşya çeşitlerine züccaciye denilmektedir.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 15:19
- Güncelleme : 04.05.2021 - 15:49
Arapça dilinden Türkçe'ye geçen züccaciye kelimesinin kökünde, ''cam'' ve ''sırça'' anlamına gelen ''zücac'' kelimesi vardır.
Kökleri Aramice'ye dayanan ''zücac'' kelimesi, cam olunca, ''züccaciye'' de ''camdan eşya'' anlamına geliyor.
ZÜCCACİYE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI
TDK'ye göre züccaciye kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Cam, porselen vb. maddelerden yapılmış eşya,
- Cam, porselen ile ilgili.