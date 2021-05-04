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    Züccaciye nedir

    Cam porselen ve benzeri maddelerden yapılmış olan eşya çeşitlerine züccaciye denilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 15:49
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    Züccaciye nedir

    Arapça dilinden Türkçe'ye geçen züccaciye kelimesinin kökünde, ''cam'' ve ''sırça'' anlamına gelen ''zücac'' kelimesi vardır.

    Kökleri Aramice'ye dayanan ''zücac'' kelimesi, cam olunca, ''züccaciye'' de ''camdan eşya'' anlamına geliyor.

    Züccaciye nedir #1

    ZÜCCACİYE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

    TDK'ye göre züccaciye kelimesi anlamı şu şekildedir:

    - Cam, porselen vb. maddelerden yapılmış eşya,

    - Cam, porselen ile ilgili.

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