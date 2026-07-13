Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Jaylen Nowell'i kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ABD'li guard Jaylen Nowell ile sözleşme imzaladı.
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NBA’de 200’ün üzerinde maça çıktığı kariyeri boyunca Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, New Orleans Pelicans gibi kulüplerde forma giydi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell'i kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ'TAN HOŞ GELDİN MESAJI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 193 cm boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Nowell'e Beşiktaş ailesine hoş geldin denildi ve yeni sezonda başarı dilekleri iletildi.
200'DEN FAZLA NBA MAÇINA ÇIKTI
Washington formasıyla NCAA kariyerini tamamlayan Jaylen Nowell, 2019 NBA Draftı'nda 43'üncü sırada seçildi.
NBA’de 200’ün üzerinde maça çıktığı kariyeri boyunca Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, New Orleans Pelicans gibi kulüplerde forma giydi.
G-League'de 2025 yılında Yılın Karması'na seçilen Nowell, geçen sezon Gigantes de Carolina takımında mücadele etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)