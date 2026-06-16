İran Cumhurbaşkanı: Nihai anlaşma henüz şekillenmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını duyurmuş, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını kaydetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKE İÇİN GURUR VERİCİ BİR BELGE"

Mutabakata ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğunun mutabakat zaptına destek verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

"NİHAİ ANLAŞMA HENÜZ ŞEKİLLENMEDİ"

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başta olmak üzere mutabakatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Pezeşkiyan, mutabakatta varılan hususların savaşın durdurulması ve müzakere başlanılması noktasında önemli bir adım olduğunu dile getirerek nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini bildirdi.

"TÜM SEÇENEKLERE KENDİMİZİ HAZIRLADIK"

Tahran yönetiminin her türlü senaryoya karşı tedbirini aldığının altını çizen Pezeşkiyan, konuya şu sözlerle işaret etti:

“İran İslam Cumhuriyeti, tüm seçeneklere kendini hazırlamıştır ve hükümetin odak noktası, anlaşma olsun ya da olmasın, halka samimi hizmet etmektir.”

Değerlendirmesinde İran halkının direniş kültürüne ve tarihi duruşuna da vurgu yapan Pezeşkiyan, "İran milleti şehit imamından zillet altında eğilmemeyi öğrenmiştir" dedi.

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