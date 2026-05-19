İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez

ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatını verdiğini duyurmasının ardından İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer, hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN ONURUNUN KORUYUCUSU OLACAĞIZ"

İran'ın ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarının altını çizen Pezeşkiyan, "Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız" dedi.

