Trump’tan İran’a: Füzelerinizi fırlattınız artık masaya dönün

İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi.

İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI

Saldırının ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde, özellikle kuzey kesimlerinde alarm sesleri çaldı.

İran tarafından yapılan açıklamada, "Bu gece yalnızca bir uyarıydı" ifadeleri kullanıldı. İsrail ise hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve tüm füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bölgede gerilim tırmanırken, karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı

TRUMP: FÜZELERİNİZİ FIRLATTINIZ, ARTIK MASAYA GERİ DÖNÜN VE BİR ANLAŞMA YAPIN

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Orta Doğu’daki tansiyonları yükselten İsrail’e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli Fox News’in haberine göre Trump saldırının ardından İran’a saldırılarını sonlandırma ve müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

Trump açıklamasında, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" dedi.

"İSRAİL'İN BEYRUT SALDIRISINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

"ŞU AN YAŞANANLAR YÜZÜNDEN BU SÜRECİN BOZULMASINI İSTEMİYORUM"

ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birazdan Bibi'yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok." dedi.

İsrail basını, Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğünü belirtirken daha fazla ayrıntı paylaşmadı.