İran: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik 'meşru müdafaa' saldırıları başlatıldığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir" ifadeleri yer aldı.

"İKİ GEMİ VURULDU"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu" denildi.

ABD, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattı